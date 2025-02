Internews24.com - Sorteggio Champions League Inter, Condò categorico: «Bisogna evitare come la peste quello scenario!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto giornalista Paolosi è espresso così pochi minuti prima delper gli ottavi di finale didell’venuto dagli studi di Sky Sport poco prima dell’inizio deldi Nyon per gli Ottavi di Finale di, Paolosi è espresso così riguardo a quella che potesse essere l’avversaria migliore da affrontare per l’di Inzaghi.– «C’è una parte di tabellone che l’secondo me deve molto chiaramente augurarsi, che è quella che passa per il Feyenoordprima avversaria. Sia perché il Feyenoord, a mio parere, è più debole del PSV, sia perché poi arrivi ad un potenziale quarto di finale con il Bayern Monaco. Ci sono anche Atletito Madrid e Leverkusen. Perché ti dico Bayern Monaco? Perché dall’altra parte siamo entrati in una fase della stagione in cui il Real Madrid lo devila