Sorteggio Champions League Inter Bergomi | Feyenoord o Psv? Io sceglierei…

Ancora pochi minuti e l'Inter scoprirà quale sarà la sua avversaria negli ottavi di finale di Champions League. Dall'urna di Nyon potrebbe uscire una tra Feyenoord o PSV. Dagli studi Sky Sport, Beppe Bergomi ha espresso il suo gradimento per l'eventuale avversaria. Ecco le sue parole: «Meglio il Feyenoord o il PSV? Se posso scegliere, sceglierei il PSV. Tante assenze, poi non ho visto benissimo le partite perché ero in giro a commentarne altre in contemporanea, ma l'Inter andrebbe in una parte di tabellone in cui non incontreresti il Real Madrid. Anche quest'anno Carlo Ancelotti ha trovato la quadra, come mettere insieme i quattro giocatori davanti: come attaccare in una maniera e difendere in un'altra»