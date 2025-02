Inter-news.it - Sorteggio Champions League, come funziona l’estrazione col nuovo format

Ildegli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA2024-25 si svolgerà oggi alle 12:00. Inter-News.it seguirà in diretta LIVE i sorteggi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui sorteggi. LA PROCEDURA – Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento nella fase campionato. Agli ottavi di finale di, ad esempio, le squadre che si erano classificate prima e seconda nella fase campionato, affronteranno le vincitrici degli spareggi che coinvolgevano le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18°. La terza e la quarta classificata affronteranno contro le vincitrici degli spareggi tra le squadre classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via.