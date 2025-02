Juventusnews24.com - Sorteggi ottavi Europa League: ci sarà il derby romano agli ottavi? Ecco gli accoppiamenti dall’urna di Nyon

di Redazione JuventusNews24, sono avvenuti anche idi questa fase di competizione in cui sono coinvolte anche Roma e Lazio.per loro? Tutti gliL'urna diha scongiurato un pericolo temuto da entrambe le nostre rappresentanti italiane in. Roma e Lazio erano presenti alo degli, ma non si affronteranno neldella Capitale.tutti gliper glidi finale di, competizione in cui la Juve ha giocato due anni fa.Athleltic Bilbao – ROMALAZIO – Viktoria PlzenManchester United – Real SociedadTottenham – AZ AlkmaarSteaua Bucarest – LioneEintracht Francoforte – AjaxRangers – FenerbahceBodo/Glimt – Olympiacos