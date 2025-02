Juventusnews24.com - Sorteggi ottavi Champions League: ecco tutti gli accoppiamenti. Il tabellone completo, ci sono due big match

di Redazione JuventusNews24terminati da poco idedicati alle sedici squadre facenti parte della Coppa dalla Grandi Orecchieda poco terminati irelativi aglidi. La Juve, purtroppo, non era coinvolta in questoo, in quanto eliminata dal PSV al termine dei playoff. L'unica italiana a rappresentare l'Italia in Europa era l'Inter, che ha pescato l'altra olandese in corsa: il Feyenoord.il quadrodei.Aston Villa-Club BruggeBorussia Dortmund-LilleAtletico Madrid-Real MadridBayern Monaco-Bayer LeverkusenArsenal-PsvFeyenoord – InterLiverpool-PsgBenfica-Barcellona