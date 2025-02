Lettera43.it - Sorteggi Europa League: le avversarie di Roma e Lazio e il tabellone

Non ci sarà il primo derby della Capitale in una competizione internazionale. Dall’urna di Nyon, per gli ottavi di finale dilaha pescato l’Athletic Bilbao, classificatosi secondo nella fase campionato, con andata all’Olimpico. Per lainvece ci sarà il Viktoria Plzen, mai affrontato finora. I biancocelesti, in quanto testa di serie, avranno la possibilità di disputare in casa il ritorno. Ilo ha decretato anche il cammino delle due italiane verso la finale di Bilbao: negli eventuali quarti, latroverà la vincente di Rangers-Fenerbahce, mentre laavrà una fra Olympiacos e Bodo/Glimt. Si scenderà in campo il 6 marzo per le gare di andata, una settimana dopo per i ritorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS(@officialas)LEGGI ANCHE:Champions: l’avversaria dell’Inter e ildi, tutti gli ottavi di finale: spicca Fenerbahce -RangersBodo/Glimt – OlympiacosFCSB – LioneAjax – Eintracht FrancoforteAZ Alkmaar – TottenhamReal Sociedad – Manchester United– Athletic BilbaoViktoria Plzen –Articolo completo:: ledie ildal blog Lettera43