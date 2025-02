Tpi.it - Sorteggi Europa League 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio degli ottavi

tv:ilOggi, 21 febbraio, si svolgono idell’. Appuntamento oggi alle ore 13 a Nyon, in Svizzera. Qui verranno definiti gli accoppiamenti della fase a eliminazionedella competizione. Due le squadre italiane ancora in lizza: Roma e Lazio. Chi saranno le loro avversarie? C’è anche l’ipotesi di uno storico derby della Capitale in coppa. Madell’intv e in? Ecco tutte le informazioni.In tvAppuntamento oggi, 21 febbraio, alle ore 13 con lasu Sky Sport 24, canale 200 di Sky.livePotete seguire ladelo anche su Sky Go e NOW, oltre che sui canali social di Sky Sport o sul sito dell’Uefa.