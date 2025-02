Lettera43.it - Sorteggi di Champions League: l’avversaria dell’Inter e il tabellone

ati gli ottavi di finale della nuovacon le prime otto dellaPhase e le squadre giunte dai playoff. Per l’Italia, orfana di Milan, Juventus e Atalanta, in campo solo l’Inter che affronterà il Feyenoord, boia dei cugini rossoneri, con cui non ha mai vinto nei due precedenti. L’andata è in programma il 4 o il 5 marzo, il ritorno una settimana dopo al Meazza. Per il Psv Eindhoven, che ha eliminato i bianconeri in una doppia sfida decisa ai tempi supplementari, ci sarà invece l’Arsenal. Decretato anche il cammino verso la finale dell’Allianz Arena di Monaco. In caso di passaggio del turno, la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà con la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Nell’eventuale semifinale ci potrebbe essere il Barcellona. Evitato, almeno fino all’ultimo atto, il Real Madrid.