Calciomercato.it - Sorteggi Conference, pericolo greco per la Fiorentina: il tabellone completo

Leggi su Calciomercato.it

Anche i viola hanno conosciuto gli avversari per gli ottavi di finale: ilfino all’atto conclusivoDopo Inter, Roma e Lazio, anche laha conosciuto il nome della prossima avversaria europea. Si sono tenuti, infatti, iper gli ottavi diLeague con i viola che dovranno affrontare l’avversario peggiore possibile per andare avanti: i greci del Panathinaikos.per la: il(LaPresse) – Calciomercato.itNon certo uno agevole per la viola considerato l’ambiente infuocato che la squadra di Palladino si troverà all’andata in Grecia. La formazione di Rui Vitoria ha battuto negli spareggi gli islandesi del Vikingur che avevano vinto all’andata: tra le fila elleniche anche una vecchia conoscenza della viola, il portiere Dragowski.