Sorteggi Champions sfide da brividi | con chi gioca l’Inter

per gli ottavi diLeague sono stati effettuati oggi alle 12, e perc’è motivo di sorridere, almeno per ora. La squadra nerazzurra, infatti, è stata accoppiata al Feyenoord. Ora i nerazzurri avranno la possibilità di “vendicare” i cugini rossoneri, eliminati proprio dai biancorossi olandesi durante i play-off per l’accesso agli ottavi. Ma ci sono altri motivi di soddisfazione per Inzaghi.Gli ottavi di finale dellasi giocheranno il 4 e 5 marzo per l’andata, mentre il ritorno è previsto per la settimana successiva, al Meazza. Un appuntamento importantissimo per, che dopo l’incredibile corsa fino alla finale di due stagioni fa, punta a ripetersi e magari a superarsi.Se dovessero vincere con il Feyenoord, i nerazzurri ai quarti potrebbero incontrare la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.