Sorteggi Champions, l’Inter pesca il Feyenoord. Derby di Madrid e Liverpool-Psg agli ottavi

Quest’oggi a Nyon si sono tenuti idiLeague per glidi finale. Tra le squadre italiane coinvolte, c’è solamente: perc’è ilI match saranno i seguenti:Lille – Borussia DortmundAston Villa – BrugesAtletico– RealBayer Leverkusen – Bayern MonacoArsenal – PsvInter –– PsgBarcellona – BenficaI nerazzurri, se passassero il turno, affronterebbero la vincente di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco ai quarti; in un’eventuale semifinale, prenderebbe una tra Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille.Dall’altra parte del tabellone, la vincente deldiaffronterà una tra Psv e Arsenal; Psg,, Aston Villa o Club Brugge nell’eventuale semifinale.Per la Uefa il Real aveva il 4% di possibilità di vincere il trofeoEl Paìs prende per i fondelli la deriva statistica del calcio.