Sorteggi Champions League e sorteggi Europa League | con chi giocheranno le italiane?

L’urna di Nyon ha sentenziato quali saranno gli accoppiamenti die di, che interessano tre squadre: Inter, Lazio e Roma. La squadra nerazzurra è l’unica italiana rimasta in gara nella, mentre insaranno Lazio e Roma, qualificatasi aia danno del Porto, a difendere i colori italiani. C’è anche la Fiorentina in Conference, che affronterà i gredi del Panathinaikos,L’Inter se la vedrà con il Feyenoord, unato tutto sommato abbastanza soft per la squadra di Inzaghi. I nerazzurri partono favoriti, ma non bisogna sottovalutare gli olandesi che hanno comunque eliminato il Milan agli spareggi. Tra le altri partite spiccano il derby di Madrid, tra Atletico e Real, il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, e la super sfida tra Psg e Liverpool.