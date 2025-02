Tpi.it - Sorteggi Champions League 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio degli ottavi

Leggi su Tpi.it

tv:ilOggi, 21 febbraio, alle ore 12 vanno in scena idella. Dopo la delusione playoff, con Atalanta, Milan e Juventus eliminate, le speranze italiane insono riposte sull’Inter. I nerazzurri, che hanno chiuso al quarto posto la prima fase del torneo volandomente aglidi finale, sono l’unica squadra di Serie A rimasta nella massima competizione europea. Una squadra che ha tutte le carte in regola per arrivare lontano. Madi?In tvIldi finale diandrà in scena oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Sarà possibile seguire intv ilo alle ore 12 su Sky Sport 24, canale 200 di Sky.