Sport.quotidiano.net - Sorteggi Champions, Europa League e Conference: orari, dove vederli e come funzionano

Nyon, 21 febbraio 2025 - Conclusi gli spareggi delle competizioni europee, è il momento di passare alla fase a eliminazione diretta. Le formazioni che partecipano asi apprestano a conoscere il loro cammino nella fase ad eliminazione diretta. Nella massima manifestazione internazionale sono rimaste in corsa per la vittoria finale Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Borussia Dortmund, Bruges, Feyenoord, Inter, Lille, Liverpool, PSG, Psv Eindhoven, Real Madrid.funziona ilo Mafunziona ilo degli ottavi di finale? Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione al termine della prima fase per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).