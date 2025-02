Milanotoday.it - Sorpreso col "fumo" in macchina: ragazzo finisce nei guai

Leggi su Milanotoday.it

Aveva in tasca un po’ di hashish, ma a casa aveva oltre 200 grammi di marijuana e per lui sono scattate le manette. È successo in viale Famagosta a Milano nella serata di giovedì 20 febbraio, neiundi 22 anni.Il giovane, come riferito dalla questura, è stato fermato da una.