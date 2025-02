Anteprima24.it - Sorpreso alla guida senza patente, gli era stata revocata 17 anni fa: deferito

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato haun uomo di 63di Benevento per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.La scorsa notte, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento, impegnato negli abituali servizi di prevenzione e controllo del territorio, procedeva al controllo di un’autovettura vista transitare nei pressi di via Cavour con a bordo due individui.Gli agenti, insospettiti dall’evidente nervosismo mostrato dai due soggetti sottoposti al controllo, proseguivano la loro attività effettuando una perquisizione del veicolo all’interno del quale rinvenivano uno sfollagente telescopico della lunghezza di 60 cm complessivi di cui l’uomo, dopo essersene attribuito la proprietà, non sapeva giustificarne il possesso.