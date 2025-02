Ilgiorno.it - Sorpreso a rubare in un bar-tabacchi a Mesenzana, arrestato minorenne

(Varese), 21 febbraio 2025 – È stato colto in flagranza di reato mentre rubava: nella notte del 13 febbraio 2025, i carabinieri della Compagnia di Luino, impegnati in servizi intensificati di prevenzione contro i reati predatori, hannoundi origine tunisina per furto all’interno di un bar-di. L'intervento è scaturito dalla chiamata al NUE 112 da parte dello stesso titolare del negozio, allertato dall'allarme video del proprio esercizio. Il giovane è statomentre frugava nei locali posteriori del bar alla ricerca di valori. Per entrare, aveva utilizzato un tavolino come sgabello improvvisato per passare attraverso una finestra che dava sugli spogliatoi e i servizi igienici. Accortosi della presenza dei militari, ha tentato di fuggire dallo stesso varco, ma ogni via di uscita era già stata bloccata.