Dayitalianews.com - “Sono Maddie, la bimba scomparsa in Portogallo”, ma viene arrestata per stalking verso la famiglia della piccola

Leggi su Dayitalianews.com

Nel 2023 Julia Wandelt aveva gridato al mondo intero che era leiMcCann, laall’età di 3 anni indove era in vacanza con i genitori. A lungo ha continuato a ribadirlo, benché non ci fosse alcuna prova a supportosua tesi. Adesso è addirittura incriminata per, poiché avrebbe perseguitato il papà e la mammaperCome riferiscono i media britannici, la Wandelt è statamercoledì 19 febbraio all’aeroporto di Bristol insieme ad una donna di 60 anni, rilasciata su cauzione, dove era arrivata con un volo partito da Breslavia. Nel 2023 la ragazza aveva creato un account Instagram dichiarando che era lei, la bambinanel 2007 in. A supportosua tesi però non produsse alcuna prova concreta, a parte una foto con qualche lontana somiglianza con la piccolo