«Sono giorni di ordinaria follia. Ci aspettano grandi cose»

Olly nuova star della musica italiana. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, il cantante genovese, 23 anni, conquista sempre più fan. Il concerto-evento organizzato a Milano è andato sold out in pochissimo tempo: in 30 minutistati venduti 34mila biglietti. I fan pazzi di Olly cantano “Balorda nostalgia”: lui ferma l’auto e li ringrazia X Leggi anche › Olly ha vinto Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia”, secondo Lucio Corsi Olly, il concerto a Milano sold out in mezz’oraIl 20 febbraio Federico Olivieri (questo il vero nome del cantante) ha annunciato via social un evento per festeggiare questo momento d’oro con i suoi fan.