Dayitalianews.com - Sono arrivati 42 nuovi carabinieri al comando provinciale di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Il Comandantedeidi, Colonnello Christian Angelillo, ha accolto l’arrivo di 42militari, tutti con la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria. Il loro ingresso nell’organico rappresenta un significativo potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio, rafforzando la sicurezza della comunità.Un contributo essenziale per la sicurezza della provinciaIandranno ad affiancare i colleghi già operativi presso i vari reparti deldi, contribuendo in modo diretto alla tutela dei cittadini e alla prevenzione della criminalità. Il Colonnello Angelillo ha sottolineato come questo incremento di personale aumenti l’efficienza operativa delle unità territoriali, garantendo una maggiore presenza e controllo sul territorio.