Lettera43.it - Sondaggi politici 21 febbraio 2025: FdI sfiora il 30 per cento, il Pd sotto al 23

Fratelli d’Italia ha ripreso a crescere e con un guadagno dello 0,3 perha toccato quota 29,8. È questo il risultato principale evidenziato dall’ultima Supermedia Youtrend/Agi sui cambiamenti delle intenzioni di voto degli italiani rispetto al 6. Alla crescita del partito di Giorgia Meloni ha fatto da contraltare il calo del Pd. I dem di Elly Schlein hanno perso lo 0,4 pere sono scesi per la prima volta negli ultimi tre mesial 23 per, fermandosi al 22,9. Stabile il Movimento 5 stelle all’11,5. Forza Italia, con il 9,3 (+0,1), è rimasto davanti alla Lega, scivolata all’8,5 (-0,1).Elly Schlein (Imagoeconomica).Bene Azione e Italia vivaStabile, invece, è rimasto Avs, fermo al 6,1 per. Dietro, Azione, Italia Viva e +Europa hanno guadagnato il primo lo 0,3 pere gli altri due lo 0,1, salendo rispettivamente al 2,9, al 2,7 e al 2.