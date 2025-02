Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, la strategia di Schlein non paga: Pd in crisi e Meloni sempre più lontana

Gli ultimisembrano certificare un parziale flop della linea del Pd nelle ultime settimane, con un’opposizione poco efficace e che riporta il partito di Ellyal di sotto della soglia del 23% per la prima volta da tre mesi. Nella rilevazione della Supermedia Youtrend/Agi si amplia così, inevitabilmente, il divario con Fratelli d’Italia.Il partito di Giorgiaè in leggera crescita nelle ultime due settimane. Tornando alle opposizioni, più efficace sembra ladegli altri partiti con i 5 Stelle stabili dopo una crescita nelle scorse settimane e una risalita dei partiti centristi, ovvero Azione e Italia Viva. Nella maggioranza, invece, Forza Italia resta stabilmente davanti a Forza Italia., il Pd in affannoSi conferma il primato di Fratelli d’Italia che, crescendo nelle ultime due settimane dello 0,3%, raggiunge il 29,8% dei consensi.