Sommer si ferma in allenamento! I tempi di recupero – CdS

In casa Inter si fa la conta dello stop indi Yann. L’Inter perde il portiere svizzero sul più bello, scrive il Corriere dello Sport. Ora si valuterà la terapia da seguire. INFORTUNIO – A poco più di dieci giorni dalla sfida scudetto contro il Napoli, in casa Inter si fa male Yanndurante un. L’Inter perde il suo portiere sul più bello, per una «frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra». Lo svizzero sarà out per almeno tre settimane, quelle che potrebbero risultare decisive per il finale di stagione. La dinamica, si legge sul Corriere dello Sport, è stata questa: un pallone finito sul palo è andato poi a battere sul pollice del numero uno svizzero, provocando la frattura. Con tre settimane dipotrebbe rientrare il 16 marzo, nella sfida con l’Atalanta.