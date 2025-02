Inter-news.it - Sommer, è un incubo! Martinez, l’Inter si affida all’ex – TS

In casa Inter, si legge su Tuttosport, si fa la conta dei giorni in cui mancherà Yannsiora a, sarà lui l’erede naturale dello svizzero? STOP – Dopo il ko subito contro la Juventus, per Simone Inzaghi – si legge su Tuttosport – dopo la pioggia è arrivato il diluvio con l’infortunio di Yann. Il portiere, nel respingere in partitella un pallone carambolato sul palo, si è insaccato un dito e gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Con il dito steccato, i tempi di recupero vanno almeno stimati intorno a un mese di stop. Questo significa cheperderà il suo portiere titolare nel momento più complicato della stagione: niente Napoli, Champions League e il rischio di non esserci contro l‘Atalanta.