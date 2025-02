Sommer ASSURDA la dinamica dell’infortunio | ecco come si è fatto male

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter perde Yannper infortunio in un momento cruciale della stagione. Il portiere svizzero ha riportato una frattura alla falange prossidel pollice destro. Il guaio è capitato nell’allenamento di ieri mattina: un pallone finito sul palo è andato poi a battere sul pollice del numero uno svizzero, provocando la frattura. I tempi di recupero stimati sono di almeno tre settimane, con un possibile ritorno il 16 marzo contro l’Atalanta, ultimo impegno prima della sosta per le nazionali.L’assenza dicostringerà Simone Inzaghi a rivedere i suoi piani per le prossime decisive partite: il portiere salterà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, lo scontro diretto con il Napoli, entrambe le sfide degli ottavi di Champions League, oltre ai match di Serie A contro Genoa e Monza.