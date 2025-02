Quotidiano.net - Somalia: Esercito uccide 130 militanti al-Shabaab nel Medio Scebeli

Il governo somalo ha annunciato che il suoha ucciso almeno 130del gruppo terroristico al-nella regione del, come risposta ad attacchi lanciati dalle stesse milizie estremiste islamiche. Lo ha riferito il ministero dell'Informazione di Mogadiscio, sul suo profilo X. Gli attacchi, avvenuti in aree chiave della regione come El-Ali, El-Foldheere, Al-Kowthar e Daru-Nimca, sono iniziati con esplosioni di autobombe contro basi militari somale. Secondo il governo, si tratta di una vittoria significativa ed un passo avanti negli sforzi in corso per spodestare il gruppo terroristico dalle sue roccaforti nella regione. La guerra dellaper liberare il Paese dalla minaccia del jihadismo prosegue dal 2007.