Sofia Goggia: "Sestriere un posto speciale, dovevo ritrovare confidenza: ho fatti un po' di errorini"

ha fatto il proprio ritorno in gara dopo non essere riuscita a brillare ai Mondiali di Saalbach, rimanendo lontana dalla zona medaglie tra discesa libera e superG. Archiviata la rassegna iridata, la fuoriclasse bergamasca si è rimessa in gioco in occasione del gigante di, prova che ha segnato la ripresa della Coppa del Mondo.L’azzurra ha concluso la propria fatica tra le porte larghe in dodicesima posizione, con un ritardo di 1.91 dalla compagna di squadra Federica Brignone, capace di conquistare la sesta vittoria stagionale e di allungare perentoriamente in testa alla classifica generale. L’azzurra ha ben sciato nella parte conclusiva della seconda manche, conservando il piazzamento guadagnato nella prima manche.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “è sempre unper me, per tanti motivi che esulano anche dallo sci.