Lanazione.it - Soccorritori acquatici. Nasce il primo gruppo

il Corpo Nazionale deie dei Guardia Spiaggia, la prima organizzazione che si pone l’obiettivo di unificare tutte le realtà civili che in Italia si occupano del soccorso acquatico. La presentazione ufficiale è avvenuta a Villa Bertelli con una nutrita platea. Isono figure professionali essenziali per garantire la sicurezza in ambientidi vario tipo. Sono addestrati per rispondere a situazioni di emergenza legate all’acqua, come annegamenti, incidenti in mare, nelle spiagge, nei laghi, nei fiumi, nei torrenti, le piscine e i parchima anche negli incidenti subacquei. Sono formati per intervenire sia in acque basse (ad esempio nelle spiagge) che in acque più profonde. Sono persone altamente qualificate in possesso di uno specifico brevetto di soccorritore acquatico o di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti, addestrate a intervenire in situazioni di emergenza in acqua, prestando ilsoccorso e salvando vite umane.