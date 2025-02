Anteprima24.it - Slitta al 10 aprile l’operatività del Registro elettronico dei taxi

Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone informa gli operatori del settoree noleggio con conducente NCC chedelnazionalee NCC (RENT) èta al 102025.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti deciso di posticipare di 90 giorni l’entrata in vigore del suddettoal fine di permettere agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.Di seguito il link dove è possibile prendere visione della guida per l’iscrizione al RENT che, si ricorda, è obbligatoria per tutti ied i noleggiatori NCC al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-09/AllegatoCircolare24135GuidaRapidaRENT.