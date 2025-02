Napolipiu.com - SKY – Buongiorno: “Con Conte lavoro sui movimenti della linea. È carismatico e perfezionista”

SKY –: “Consui. È”">Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare deltattico con il tecnico azzurro in vistasfida con il Como.Alessandrosi prepara alla trasferta di Como con il suo Napoli. Il difensore azzurro ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha svelato alcuni dettagli deltattico con Antonio.“Abbiamo lavorato molto suidifensivi” ha spiegato il centrale, “Io ero abituato a giocare tanto a uomo e con lui abbiamo ripreso un po’ idifensiva”.L’ex Torino ha poi sottoto la flessibilità tattica richiesta dal tecnico: “Come dice spesso lui, noi non dobbiamo restare focalizzati su un solo sistema di gioco ma dobbiamo essere pronti a cambiare in qualsiasi momento.