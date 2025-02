Casertanews.it - Sistema d'allarme al Museo Civico da rifare, Comune affida appalto

Il dirigente del settore servizi alla persona deldi Maddaloni hato i lavori di rifacimento dell'impianto antintrusione per iltaria degli interventi la ditta Euro Solar Sas d Francischetti Salvatore & C., per un costo complessivo di 20.963,74 euro.