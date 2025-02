Sinner gli sponsor non lo abbandonano | tutti gli accordi e quanto ha guadagnato

Leggi su .com

(Adnkronos) – Glinon mollano Jannik. Nonostante la squalifica, frutto di un accordo con la Wada, di tre mesi per il caso Clostebol, il tennista azzurro continua a mantenere i rapporti commerciali con tutte le aziende partner. Un dettaglio non da poco e che non era scontato, tanto che, all'indomani della notizia dell'inibizione .L'articolo, glinon loglihaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.