Sinergie per i giovani Il progetto Neetwork apre le porte ai ragazzi sul mondo del lavoro

Sinergie per i giovani. Il progetto Ne(e)twork apre le porte ai ragazzi sul mondo del lavoro

Si chiama Ne(e)twork ed è un nuovo modello di supporto ainato a Montignoso grazie alla collaborazione fra enti locali e istituzioni: una formula che funziona e promette altre novità per il futuro. Numeri e prospettive sono state al centro del convegno che si è svolto ieri all’Istituto comprensivo Giorgini di Montignoso per spiegare i risultati delinnovativo dedicato ai, realizzato grazie al cofinanziamento nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale, nell’ambito dell’avviso pubblico Anci “Link! – Connettiamo ial futuro”. IlNe(e)twork, della durata complessiva di 17 mesi, si è avvalso della collaborazione di diversi partner del Terzo Settore, tra cui la cooperativa sociale Cassiopea, l’Agenzia Formativa Serindform, le associazioni Comunità Interattive, Spin8, Aias e Associazione Autismo Apuania.