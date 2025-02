Simone Cristicchi | Io di destra? Ma se cantavo Bella Ciao al concertone del 1 maggio

Leggi su Open.online

Dalla commozione di tutta Italia per il suo Quando sarai piccola, cantato dal palco del Festival di Sanremo, alle accuse di essere un vero e proprio «eroe della»., quinto classificato nell’ultima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti, è tornato sulle critiche che lo avevano travolto dopo il successo riscosso durante la seconda serata. E per chiarire la risposta a una semplice domanda: «Sei dio di sinistra?». Più che chiarire, in realtà, il cantante si prende una sorta di licenza poetica: «Sono un artista libero, come ha detto di me anche Gasparri (Maurizio, capogruppo al Senato di Forza Italia, ndr)», ha detto ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. E si è detto «allibito» per la strumentalizzazione del suo brano: «Non credevo si buttasse in politica».