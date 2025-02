Tpi.it - Simone Cristicchi: “Elodie non vota Meloni? Gli artisti non devono necessariamente dichiarare le proprie idee”

Leggi su Tpi.it

: “Glinonle”Quinto classificato al Festival di Sanremo 2025,ha emozionato la platea dell’Ariston e non solo con il suo brano Quando sarai piccola.L’artista, tuttavia, è stato criticato sia per alcune sue affermazioni su Amadeus, che per un’eccessiva esaltazione della sua canzone. In molti, soprattutto sul web, poi, lo hanno additato di essere di destra.Interpellato sull’argomento a Un Giorno da Pecora, programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, il cantautore ha dichiarato: “Se canto Bella Ciao divento di Sinistra, se racconta le foibe sono di destra, allora c’è un problema: o sono confuso io, o sono confusi loro”.“Se sono di Destra o di Sinistra? Anche Maurizio Gasparri ha detto di me che sono un artista libero.