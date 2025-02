Iltempo.it - Silicio e cemento: le big tech stanno già lavorando alla ricostruzione dell'Ucraina

Mentre i bulldozer spianano le macerie e i cantieri riprendono vita, lanon sarà solo una questione die mattoni, ma di dati, infrastrutture digitali e cyber-sicurezza. La guerra ha accelerato un processo inevitabile: il futuro'Europa si gioca sempre più sulle tecnologie avanzate, e chi guiderà laavrà un vantaggio strategico sull'intero continente. Dimenticate le vecchie imprese di costruzioni: la vera sfida non è solo ricostruire strade e ponti, ma creare un'2.0, un hub tecnologico resiliente, sicuro e altamente digitalizzato. Microsoft, Google e Amazon Web Services sono già entrate in scena, fornendo cloud sovrani e sicurezza informatica per proteggere i dati governativi e strategici. Starlink di Elon Musk ha tenuto in piedi le comunicazioni durante il conflitto, e questo ruolo diventerà ancora più cruciale nella fase post-bellica.