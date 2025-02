Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Reggio Emilia, inaugurato il nuovo ufficio di fotosegnalamento e sala interrogatori

Casina (), 21 febbraio 2025 – Grande partecipazione questa mattina a Casina per l’inaugurazione deldiaudizioni testimoni, una struttura innovativa destinata a potenziare lanon solo in Appennino ma in tutto il territorio reggiano. ??????Sindaci, comandanti delle forze dell’ordine ed esponenti della Provincia e della Regione hanno preso parte alla cerimonia, sottolineando l’importanza di strumenti all’avanguardia a supporto dell’attività investigativa. L’, realizzato grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale dell’Unione Appennino Reggiano, la Polizia Locale Provinciale e la Polizia Locale Colline Matildiche, è stato collocato in una posizione strategica per garantire un servizio efficace su tutto il territorio. La nuova struttura sarà utilizzata per i rilievi foto-dattiloscopici di persone da identificare o denunciare all’Autorità Giudiziaria e dispone di un sistema di fono-video registrazione per le audizioni protette di testimoni e soggetti vulnerabili, come minori o vittime di violenze e abusi.