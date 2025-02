Amica.it - Siamo quasi alle battute finali di "MasterChef Italia": ecco cosa è successo nella semifinale, tra un piatto della Lapponia e uno Campano

Un giro del mondo per tornare poi alla base e scegliere chi si contenderà il titolo di 14esimola settimana prossima. Come si vede nel video qui sopra, è con grande stupore che gli aspiranti cuochi rimasti in gara hanno osservato una delle ospiti d’onorepuntata svelare un suo. Per l’Invention Test, la Masterclass ha accolto la chef Amanda Eriksson. Protagonista di una storia incredibile che nasce da Älvsbyn, piccolo paese, nel nordSvezia, e arriva in. Dove Eriksson sposa un sommelier di Varese, Cristian Scalco, con cui apre il Wood Restaurant a Cervinia, in Vd’Aosta.Nei piatti si uniscono la sua tradizione svedese a quella, fortemente territoriale, tipicamente valdostana. Sia nel gusto che nelle tecniche di lavorazione, conservazione, fermentazione.