Siamo già quasi una colonia cinese E a breve sparirà il quasi

Sono 900 i milioni di euro investiti dall’Unione Europea per due gigafactory in Polonia e Ungheria allo scopo di produrre batterie elettriche.Fin qui tutto bene, perché potrebbe sembrare una scelta saggia di politica industriale, indirizzata a rendere l’Europa capace, quantomeno, di produrre le batterie di cui ha bisogno.Grazie a uno studio di T&E però, scopriamo che le cose stanno in modo assai diverso e molto meno favorevole di quanto potrebbe apparire ad una lettura superficiale.Dice il rapporto: “Le risorse economiche per finanziare le gigafactory in Ungheria e Polonia provengono per lo più dal Fondo europeo per la ripresa post-Covid. Tuttavia, in entrambi gli impianti sono state riscontrate violazioni della Direttiva Ue sulle Emissioni Industriali a causa del superamento dei limiti previsti in atmosfera per il NMP, una sostanza chimica tossica utilizzata nella produzione di catodi”.