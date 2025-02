Thesocialpost.it - Si stacca l’imbragatura, il volo è spaventoso: la scoperta dopo il dramma, cos’è successo

Una giornata all’insegna del divertimento che si è trasformata in tragedia.i dubbi sule le indagini avviate, è arrivata la conferma: l’impianto di zipline “Fly Emotion” di Sondrio, da cui è precipitata mortalmente Ghizlane Moutahir, presentava “irregolarità gravi e sistematiche” che riguardano sia gli aspetti tecnici che gestionali. A comunicarlo è la relazione tecnica stilata dai periti nominati dalla Procura di Sondrio per fare chiarezza sulla morte della 41enne, originaria del Marocco e residente a Lecco.La tragedia davanti agli occhi delle nipoti Era il 5 maggio dello scorso anno quando Ghizlane, insieme alla sua famiglia, aveva deciso di trascorrere una giornata di divertimento in Valtellina. Con le sue due nipoti, aveva scelto di provare l’emozione della zipline, sorvolando la valle di Albaredo.