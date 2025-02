Cityrumors.it - Si spaccia per una bambina scomparsa anni fa e perseguita i genitori

Leggi su Cityrumors.it

Una ragazza stando daduendosi per essere la figlia che persero tantiprima quand’era piccolaUna storia che ha dell’incredibile e che mette insieme una serie di componenti che la rendono davvero assurda. Unafa, la sua famiglia e una donna che si presenta con nome e cognome della loro figlia. Ingredienti di un giallo che sta tenendo con il fiato sospeso la cronaca internazionale, alla ricerca di novità e indizi su questa vicenda.Siper unafa e(Ansa Foto) – Cityrumors.itLaa cui si fa riferimento è Madeleine McCann,il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza con i suoiin Portogallo. La ragazza è sparita mentre dormiva con i suoi fratelli in un appartamento per le vacanze, mentre i suoierano seduti in un ristorante lì vicino.