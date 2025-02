Frosinonetoday.it - Si sente male a casa e muore a ventisette anni, dramma nella notte

all'alba in località Santo Stefano ad Arce dove una giovane donna, Veronica Cefalù, di soli 27è deceduta. Il malore, improvviso, poco prima dell'alba quando il compagno ha allertato l'Ares 118 che seppur intervenuto tempestivamente non ha potuto far altro che confermare il decesso.