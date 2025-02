Genovatoday.it - Si rompe tubo dell'acquedotto e saltano i tombini: allagate strade, campo nomadi e due ditte

Leggi su Genovatoday.it

Disagi e allagamenti in Valpolcevera a causaa rottura di un importanteche, la scorsa notte, ha ceduto in un cantiere di via Nostra Signoraa Guardia.L'acqua uscita ha invaso diversefino ad arrivare in via Ugo Polonio e, entrando in grande quantità nelle.