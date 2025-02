Thesocialpost.it - Si lancia con il bungee jumping ma la corda si spezza: donna si schianta e muore

Un’esperienza adrenalinica si è trasformata in una tragedia in Kazakistan, dove Yevgenia Leontyeva, 33 anni, ha perso la vita a causa di un errore fatale nella sicurezza dell’attrezzatura. La, accompagnata dal marito Alexander Tkachenko, aveva deciso di provare il, ma ladi sicurezza non era stata fissata correttamente, provocando una caduta fatale da oltre trenta metri.Secondo le testimonianze, Yevgenia era inizialmente esitante arsi, ma era stata incoraggiata dall’istruttore dell’impianto. Quando si è decisa a compiere il salto, lanon ha retto il peso, causando lo schianto al suolo sotto gli occhi attoniti del marito, che stava riprendendo il momento con il cellulare.I soccorsi sono stati immediati e laè stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma le lesioni alla testa si sono rivelate troppo gravi e non c’è stato nulla da fare.