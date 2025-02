Gqitalia.it - Sì, la maschera di Carnevale più popolare di quest'anno è ovviamente ispirata a Squid Game

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La verità è che è tutto molto logico: l'idea top per ladi2025 attinge dalla serie top dii mesi, che è appunto piena zeppa di maschere. Che dire, se non top? Stiamoparlando di, il capolavoro seriale coreano di Netflix, che dopo una - attesissima, discussissima, non sempre apprezzatissima, ma comunque vistissima - seconda stagione ha già annunciato il terzo e ultimo capitolo della saga in uscita il 27 di giugno. Riuscirà il buon Seong Gi-hun a portare a termine la sua rivolta contro i piani alti del feroce gioco al massacro? Staremo a vedere. Fatto sta che nel frattempo ilè alle porte e sì, proprio come è successo qualchefa con la prima stagione della serie le maschere ispirate asi preannunciano come le protagoniste assolute dei nostri party.