Ilrestodelcarlino.it - Si fingono carabinieri. E ’indagano’ sul caso Ruggi

Mitomani, malviventi o pericolosamente incuriositi dal? Non è chiaro a quale scopo una coppia chiedesse affannosamente informazioni sulla scomparsa di Daniela, la trentunenne di Vitriola di Montefiorino, sull’Appenino modenese, di cui si sono perse le tracce lo scorso settembre. Quel che è certo è che i due, un uomo di 35 anni e una donna di 45, non hanno soltanto chiesto informazioni ai cittadini, ma si sono presentati come appartenenti all’Arma dei, addirittura arrivando ad intimidire chi, sospettoso, evitava di parlare del. Ieri idi Pavullo hanno denunciato alla Procura un 35enne e una donna di 45 anni, che si erano spacciati appunto per appartenenti alle forze speciali, impegnati a Montefiorino e Vitriola nell’attività d’indagine connessa alla scomparsa di Daniela