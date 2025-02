Thesocialpost.it - “Si è staccato e gli è caduto addosso”. Drammatico incidente in Italia: aveva soltanto 21 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Un altro tragicomortale sul lavoro in. Questa mattina, un operaio di 21ha perso la vita in un cantiere edile a Sottomarina, in provincia di Venezia, dove si stava costruendo un condominio in via Marco Polo. Le prime ricostruzioni indicano che il giovane sarebbe stato colpito da un pannello di ferro utilizzato per i getti in cemento.Leggi anche: L’estrema destra francese annulla il discorso a Washington dopo il gesto nazista di BannonLa vittima è un giovanissimo di 21di nome Andrea Canzonieri, originario di Castegnero (Vicenza). Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem, e gli specialisti dello Spisal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), che si occuperanno di determinare la dinamica dell’e le eventuali responsabilità.