Si è spenta l'ex sindaca di Seriate Silvana Saita: aveva 86 anni

Si èa 86die consigliera di regione LombardiaSantisi in.A darne l’annuncio nella notte di venerdì 21 febbraio è stato il figlio Marco, con un post di ricordo sui social: “Lasciati guardare, lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare” ha scritto.Nata in provincia di Messina nel 1938, nel 1969 ha sposato un bergamasco, Alfonso, e dal 1974 viveva a, dove sono nati i suoi due figli, Marco, noto avvocato, e Claudia, giornalista. Dopo gli studi classici dai Salesiani ha conseguito nel 1961 la laurea in Farmacia e ha iniziato subito ad esercitare la professione di farmacista; successivamente, però, ha deciso di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.Dal 1967 ha insegnato a Bergamo all’ITC “Vittorio Emanuele II”, al Liceo scientifico “Lussana” e all’ITIS “Natta”.