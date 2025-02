Quotidiano.net - Si apre ’Identità golose’. Un mondo tutto da scoprire

di Raffaella ParisiEdizione speciale per festeggiare i vent’anni dell’eccellenza enogastronomica,all’Allianz MiCo North Wing da domani a lunedì 24 febbraio con il primo Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology, hôtellerie e servizio di sala.nasce nel 2005 come il primo congresso italiano di cucina d’autore, ideato da Paolo Marchi, da ormai quindici anni, con l’organizzazione di MAGENTABureau, ospita i più grandi professionisti della cucina e della pasticceria, italiani e internazionali. Nuova sede, nuovo logo per la kermesse di quest’anno dal temaFuture: 20 anni di nuove idee in cucina’ con un ricco programma con oltre 155 relatori e più di 80 masterclass distribuite in 13 aree tematiche con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali, dell’enogastronomia e della comunicazione.