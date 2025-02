Anconatoday.it - Si accendono i riflettori del PalaCasali: nel weekend i Campionati Italiani Assoluti indoor

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Si alza il sipario sui, in programma nel fine settimana aldi Ancona. Sono 11 i titoli da assegnare nella prima giornata della manifestazione, al via sabato alle 12,30.sul salto in lungo con la seconda uscita stagionale per.